ارتفاع متوسط إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخرى لـ8.6 مليون برميل يوميا

كتبت -مروة الغول

ارتفع متوسط إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الصخري خلال الربع الثاني من عام 2024 بنحو 129 ألف برميل يوميا أي بنسبة %1.5% على أساس فصلي، ليبلغ نحو 8.6 مليون برميل يوميا مرتفعاً بمقدار 290 ألف برميل يوميا أي بنسبة 3.5% على أساس سنوي وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية لمنظمة "أوابك".



والجدير بالذكر أن إنتاج النفط الصخري شكل نحو 65% من إجمالي إنتاج النفط الخام الأمريكي الذي بلغ نحو 13.2 مليون برميل يوميا خلال نفس الفترة، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

ويعزى ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأمريكي خلال الربع الثاني من عام 2024 بشكل رئيسي إلى زيادة الإنتاج من منطقة Permian ، التي من المتوقع أن تساهم بنحو ثلثي الزيادة في إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية حتى ديسمبر 2025 ، لا سيما في ظل قرب هذه المنطقة من محطات تكرير النفط الخام وتصديره على ساحل الخليج، والقدرة على الاستلام، وتحسين إنتاجية الآبار الجديدة التي تدعم نمو إنتاج النفط الخام.



