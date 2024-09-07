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إعلام فلسطيني: 4 شهداء ومصابون جراء استهداف تجمع غرب مخيم النصيرات وسط غزة

السبت، 07 سبتمبر 2024 09:57 ص
إعلام فلسطيني: 4 شهداء ومصابون جراء استهداف تجمع غرب مخيم النصيرات وسط غزة قصف غزة
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني: 4 شهداء وعدد من المصابين جراء استهداف تجمع للمواطنين في الحساينة غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

 







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