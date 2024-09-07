اليوم السابع
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إعلام أمريكى: مفاوضات غزة تواجه عقبات قد تؤخر وقف الحرب لنهاية رئاسة بايدن

السبت، 07 سبتمبر 2024 11:39 ص
إعلام أمريكى: مفاوضات غزة تواجه عقبات قد تؤخر وقف الحرب لنهاية رئاسة بايدن قطاع غزة
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام أمريكي قال إن مسؤولين يتوقعون أن تواجه المفاوضات بشأن غزة عقبات ربما تؤخر وقف الحرب إلى ما بعد نهاية رئاسة بايدن.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

 







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