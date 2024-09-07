إصدار أول رخصة مبانٍ بالمراغة بعد إلغاء العقد المشهر واختصار الإجراءات

سوهاج محمود مقبول

أعلنت محافظة سوهاج، أنه تنفيذا لتوجهات الدولة نحو التيسير على المواطنين، ومتابعة مستمرة من اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة شمال سوهاج، برئاسة شريف السيد حسين، إصدار أول رخصة مبانٍ بالمدينة بعد إلغاء العقد المشهر، واختصار الإجراءات إلى 8 إجراءات فقط، لتقليل الفترة الزمنية لاستخراج رخصة المباني.

يذكر أن محافظة سوهاج، برئاسة اللواء عبدالفتاح سراج، محافظ الإقليم وتنفيذا لتوجيها وزارة التنمية المحلية كشفت أنه تم إختصار خطوات استخراج رخصة البناء إلى 8 خطوات بدلا من 15 خطوة وذلك تيسيرا على المواطنين.

حيث تم وضع تلك المعلومات فى أماكن واضحة بالوحدات المحلية المختلفة ومراكز التكنولوجية من أجل التيسير على المواطن وتقديم خدمات حكومية أفضل فى ظل رؤية مصر 2030 وفى ظل التحول الرقمى تعرف على الخطوات من خلال النقاط التالية:-

1 - إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء: -

- يقدم طلب للمركز التكنولوجى وتقديم صورة الرقم القومى وكروكى الموقع.

- يتم إعداد الرفع المساحى بعد سداد المواطن للرسوم الرفع المساحى وإجمالى مدة إنهاء الرفع 15 يوما.

- يتم إصدار بيان صلاحية الموقع عن طريق الجهة الإدارية المختصة خلال 5 أيام.

- إجمالى المدة اللازمة لانهاء إجراءات اصدار بيان صلاحية الموقع 20 يوما.

2 - إجراءات استخراج تراخيص البناء: -

- تقديم الطلب من المواطن مرفق به التعاقد مع المهندس المعتمد من نقابة المهندسين وعمل توكيل رسمى له.

- مراجعة ملف الترخيص للتأكد من مطابقة الرسومات والتصميمات للإشتراطات فى 14 يوما.

- تقديم الرسومات والتصميمات الهندسية طبقًا للكودات والإشتراطات البنائية والتخطيطية ومعتمده من المهندس.

- مراجعة ملف الترخيص عن طريق لجنة فحص مشكلة بالوحدة المحلية.

- سداد الرسوم واصدار الترخيص معتمد من رئيس الوحدة بعد يومان من السداد.

- تقديم المستند الدال على الملكية لقطعة الأرض وتقديم وثيقة تأمين فى الحالات التى تخضع لوثيقة التأمين.

- بذلك تكون إجمالى المدة اللازمة لإنهاء إجراءات اصدار تراخيص البناء هى 26 يوما.