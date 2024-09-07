إصابة 6 مدنيين بانفجار عبوة ناسفة فى مدينة درعا السورية

وكالات

أصيب 6 أشخاص الجمعة بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة تم زرعها بجانب دوار البانوراما بمدينة درعا.

وقال مصدر بقيادة الشرطة في درعا إن الأمور عادت إلى طبيعتها بعد الانفجار.

وأضاف أن العبوة تم زرعها من قبل مجهولين، ويتم حاليا القيام بأعمال تمشيط احترازية بالمنطقة وتم إسعاف المصابين إلى مشفى درعا الوطني لتلقي العلاج.

وتشهد محافظة درعا خلال الأيام الماضية تصعيدا بعمليات الاغتيال والاستهدافات، حيث تعرض وفد حكومي لهجوم بعبوة ناسفة ورشقات رشاشة أثناء جولة عمل في ريف محافظة درعا ضمت محافظ درعا المهندس لؤى خريطه وأمين فرع الحزب بدرعا وقائد الشرطة أدى إلى وقوع عدد من الإصابات الطفيفة.

كما أفادت وزارة الداخلية السورية الخميس الماضي بمقتل ثلاثة عناصر من قوى الأمن الداخلي إثر إطلاق مجموعة مسلحة النار عليهم أثناء توجههم إلى عملهم في معبر "نصيب" الحدودي بريف درعا.