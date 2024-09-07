اليوم السابع
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إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

السبت، 07 سبتمبر 2024 10:10 ص
إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا إسعاف - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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أصيب 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز سمالوط شمال المنيا تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق  الصحراوي الغربي أمام مركز سمالوط، واسفر الحادث عن إصابة 10اشخاص وبالانتقال افادت التحريات الاولية أن سبب وقوع الحادث انفجار الاطار الخلفي الايسر للسيارة.

تم نقل المصابين إلى المستشفى  لتلقي العلاج وتم التحفظ علي المركبة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.
 







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