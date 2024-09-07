اليوم السابع
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أصغر مرشح فى تاريخ الانتخابات الرئاسية بالجزائر يدلى بصوته

السبت، 07 سبتمبر 2024 01:28 م
أصغر مرشح فى تاريخ الانتخابات الرئاسية بالجزائر يدلى بصوته المترشح الاشتراكى فى انتخابات الرئاسة بالجزائر يوسف أوشيش
إيمان حنا

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أدلى المترشح  يوسف أوشيشس بصوته فى الانتخابات الرئاسية التى انطلقت صباح اليوم السبت فى الجزائر عبر 63 ألف مركز للاقتراع بكافة ولايات الجزائر.

يعد يوسف أوشيش مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض في الجزائر، ويبلغ أوشيش من العمر 41 عاما، وهو يعد أصغر مرشح في تاريخ الانتخابات الرئاسية بالجزائر.

وتولى أوشيش منصب الأمين الوطني لجبهة القوى الاشتراكية، الحزب الذي أسسه رمز الثورة الجزائرية حسين آيت أحمد في سنة 1963، بعد عام واحد من استقلال الجزائر عن فرنسا.

ودرس العلوم السياسية في جامعة الجزائر، وتخصص في السياسة الدولية، وعمل كصحفي في الصحافة المكتوبة من عام 2008 إلى 2012، مع استمراره في النشاط السياسي ضمن حزب جبهة القوى الاشتراكية .

 

 







الجزائر

انتخابات الجزائر

الانتخابات الرئاسية فى الجزائر




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