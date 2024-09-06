وزير الطيران يلتقى نائب الرئيس التنفيذى لشركة إيرباص العالمية لتعزيز التعاون

كتبت رحاب نبيل

عقد الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدني على هامش فعاليات معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024، عدة اجتماعات تنسيقية مع ممثلي ومسئولي صناع الطيران في العالم، حيث اجتمع مع Wouter Van Wersch نائب الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص العالمية المُصنعة للطائرات، و Mikail Hourai رئيس شركة إيرباص بأفريقيا والشرق الأوسط، والوفد المرافق لهم، وبحضور عدد من قيادات وزارة الطيران المدنى، وذلك لتعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

جاء هذا الاجتماع في ضوء حرص وزارة الطيران المدني على تقديم أفضل الخدمات وتوسيع الشراكات الدولية مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال صناعة النقل الجوي بما يسهم في ضخ مزيد من الإستثمارات طويلة الأمد بقطاع الطيران المدني المصري، و يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطيران في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتناول اللقاء عرض أحدث ما وصلت إليه شركة إيرباص في مجال صناعة الطائرات، كما تم إستعراض خطة تطوير وتحديث أسطول الشركة الوطنية مصر للطيران، بما يتناسب مع رؤيتها فى التوسع في شبكة خطوطها الجوية.

وأكد وزير الطيران المدني على أهمية تعميق أطر الشراكة مع شركة إيرباص بما يساهم في تنمية صناعة النقل الجوي وزيادة حجم الأسطول الجوي المصري، مما يحقق بدوره من كفاءة الخدمات المقدمة للركاب ويعظم من تجربة السفر والطيران على متن خطوط شركات الطيران المصرية، مشيرًا إلى أهمية عقد مزيد من الشراكات الاستراتيجية وتدريب الكوادر الفنية المصرية على أحدث التقنيات العالمية في مجال صناعة النقل الجوى.

ومن جانبهم، أعرب مسئولى شركة إيرباص عن تطلعهم لتعزيز التعاون مع قطاع الطيران المصرى وتقديم كافة أوجه الدعم الفني والتقني اللازم لتحقيق الأهداف المشتركة والمتصلة التي تجمع بين الجانبين والتي من المتوقع أن تشهد نموًا ملحوظًا خلال الفترة القادمة في ضوء التنمية الشاملة والمتواصلة التي تشهدها الدولة المصرية حاليا فى كافه المجالات؛ والتي يأتي من بينها تطوير منظومة النقل الجوي المصري ، مشيدين بالبيئة الاستثمارية الجاذبة في مصر.



وزير الطيران ونائب الرئيس التنفيذى لشركة إيرباص العالمية



وزير الطيران يلتقى نائب الرئيس التنفيذى لشركة إيرباص العالمية



وزير الطيران خلال اللقاء