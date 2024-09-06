وزير التموين: الرقابة على معرض أهلا مدارس بمدينة نصر للالتزام بالتخفيضات

كتب مدحت وهبة

شدد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية علي وجود رقابة مستمرة من جانب جهاز حماية المستهلك داخل معرض اهلاً مدارس الرئيسيً بمدينة نصر طوال فترة انعقاده، وكذلك من الجهات الرقابية التابعة للوزارة لضمان توافر كافة السلع والمنتجات اللازمة بكميات واسعار مناسبة والالتزام بنسب التخفيضات المعلنة.



جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور شريف فاروق وزير التموين مساء أمس الخميس معرض اهلاً مدارس نائباً عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ويستمر المعرض الرئيسي بمحافظة القاهرة لمدة أسبوعين حتى 20 سبتمبر الجاري، كما يفتح المعرض أبوابه للجمهور يومياً للجمهور من الساعة 11 صباحا وحتى 10 مساءا بتخفيضات تصل إلى 30%.

وأشار وزير التموين إلى أن هناك تكليفات واضحة من جانب رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لإقامة معارض سلعية دائمة بالتعاون مع بكل محافظات الجمهورية علي غرار معارض اهلا مدارس واهلا رمضان.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، في تنظيم معرض "أهلاً مدارس" الرئيسي بصالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بأرض المعارض بمدينة نصر وإطلاق العديد من الخدمات الجديدة هذا العام ، منها الاتفاق مع الهيئة القومية للبريد تنفيذ نسبة خصم 50٪ على أسعار جميع الخدمات البريدية الداخلية في معرض "أهلاً مدارس " في القاهرة وجميع المحافظات ، وتتضمن مجموعة من الخدمات "خدمة وصلها، والبريد السريع وخدمة Easy box"، وذلك للعملاء من الأفراد بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، ويمكن الاستفادة من الخدمات المشار إليها من خلال زيارة جناح البريد المصري داخل المعرض الرئيسي في مدينة نصر وجميع المحافظات بجانب توفير السلع الغذائية وكافة المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة.