مطران بورسعيد يشهد حفل ختام الأنشطة الصيفية لكنيسة الأنبا بيشوي

بورسعيد - محمد عزام

شهد الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها، حفل ختام الأنشطة الصيفية لكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد والذي أقيم بمسرح كنيسة مارجرجس.

شارك في حضور الاحتفالية آباء كنيسة الانبا بيشوى وهم القمص بولا سعد كاهن الكنيسه ووكيل مطرانية بورسعيد، والقس بيمن صابر، والقس ارميا فهمى ويشاركهم لفيف من الآباء الكهنة.

وتضمنت الاحتفالية فقرات متنوعة، حيث بدأت الاحتفالية بتقديم عرض مسرحي " مسرح الظل" بعنوان "ورأيت سماء جديدة " والذي قدمه خدمة اعدادى و ثانوى بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد

وعقب ذلك تم تقديم أيضا عرض " حكاية خروج" لخدمة الحضانه بالكنيسة ، وعرض " الضربه القاضية " لخدمة ابتدائى أيضا .

وشارك في تقديم كل العروض المسرحية السالف ذكرها أطفال وشباب كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد ، وقد حازت الثلاث عروض على إعجاب الجميع وتصفيق كل الحضور ، كما أشاد بهم الأنبا تادرس مطران محافظه بورسعيد متمنيا لهم جميعا مزيد من النجاح والتوفيق.

وعلى جانب آخر تضمنت الإحتفالية أيضا تكريم مطران محافظة بورسعيد لطلاب وطالبات الكنيسة من مراحل التعليم المختلفة الابتدائية والإعدادية والثانوية ، والذين تم تصعيد كل منهم للمراحل التعليمية الأعلى، كما تم تكريم الطلاب الاوائل بشكل خاص والطلاب والطالبات المتفوقين رياضيا أيضا ، وتكريم خريجين الجامعات أيضا.

كما كرم الانبا تادرس مطران بورسعيد الموهوبين في الرسم وقدموا بعض اللوحات الفنية من الفن القبطي من أعمالهم للانبا تادرس والتي أثني عليها وتمنى لهم مزيد من النجاح.

وأشاد الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها ، بمستوى تنفيذ حفل ختام الانشطه الصيفيه لكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد، والذي يأتي في إطار الأنشطة التعليمية والثقافية التي تقدمها الكنيسة ، لإثراء وتنمية مهارات الشباب .

ومن جانبه وجه القس ارميا فهمي المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد الشكر والتقدير لكل من شارك في تقديم فقرات في الاحتفالية السالف ذكرها، مؤكدا بأنه قد وصل ساعات العمل والتدريبات للمشاركين في اليوم الواحد الى 10 ساعات وأكثر متواصلة ، وقد بذل الجميع كل الجهود من أجل ظهور الاحتفالية بتلك الجودة والروعة.

وعلى جانب متصل عبر القمص بولا سعد عن فرحته بحضور وتشريف الانبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها الحفل ، والذى يحرص دائما على الحضور للوقوف بجوار ابناءه ويشجعهم على التفوق فى مراحل تعليمهم المختلفه

كما أكد القس بيمن صابر ان حفلة ختام النشاط الصيفى تأتى تتويجاً لجهود وتعب أبناء الكنيسة طوال فترة الصيف لتنمية مهاراتهم ، وتزويدهم بكل ما هو حديث فى تطوير قدراتهم ليكونوا مواطنين صالحين يخدموا بلدهم ويعملون على رفعة شأن الوطن.



الانشطة للكنيسة



تكريمات



جانب من العروض



صورة جماعية لختام الانشطة



