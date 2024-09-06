محافظ المنيا خلال تفقد مصنع لتصدير الملابس الجاهزة: كل الدعم للمنتج المصرى

المنيا - حسن عبد الغفار

تفقد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، مصنع لصناعة الملابس الجاهزة في قرية بني عمران، التابعة لمركز دير مواس، ضمن جولة تفقد خلالها عدداً من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فى خطوة داعمة لرفع معدلات التصدير وتشجيعا للاستثمار وزيادة النمو الاقتصادى وفقا لرؤية مصر 2030 .

وخلال جولته بالمصنع، تابع المحافظ مراحل الإنتاج، والمواد المستخدمة من أقمشة وخيوط واكسسوارات وباترونات، معرباً عن سعادته بما يتم إنجازه بأيادٍ مصرية لغزو الأسواق العالمية ووضع المنتج المصرى فى موضع يليق باسم مصر ومكانتها على المستويين الإقليمى والدولى ، مشيداً بجهود العاملين في المصنع، وأدائهم المتميز فى تقديم منتج تصديرى عالى الجودة .

استمع المحافظ لمطلب قدمه صاحب المصنع للحصول على ترخيص بناء دور إضافى لمبنى المصنع لاستيعاب الزيادة المستهدفة للإنتاج وما يصاحبها من زيادة فى أعداد العاملين، مؤكداً أنه سيعمل جاهداً على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لإنهاء الإجراءات دون التقيد بأى خطوات بيروقراطية معطلة تقف حائلاً أمام زيادة إنتاجية المصنع، وأى توسعات تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة لشباب مركز ديرمواس والقرى التابعة له، و إزالة أي معوقات قد تواجه المصنع في الوقت الراهن أو مستقبلاً ، مما يسهم فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير العملة الصعبة .

وعلى وقع أصوات ماكينات الخياطة، استمع اللواء كدوانى إلى شرح مفصل لمراحل صناعة الملابس الجاهزة، وخطط تطوير المصنع الذى يقع على مساحة 960مترا مربعا ، و يعمل به 400 شاب وفتاة تتراوح مرتباتهم من 2000 إلى 3000 آلاف جنيه شهريًا، وتسعى إدارة المصنع إلى زيادة عدد الأيدى العاملة إلى 500 عامل فى المرحلة المقبلة .

