ماذا بعد تقرير الوظائف الأميركي؟.. وكيف تفاعلت الأسواق؟

كتب - إسلام سعيد

بعد صدور تقرير الوظائف الأميركي والذي من شأنه التأثير بصورة مباشرة على أسواق الذهب والعملات والأسهم، فإن هناك تفاعلاً من سوق المعادن الثمينة وتراقب العملات وخاصة الدولار تلميحات وإشارات مستقبل الفائدة، وفيما يلي أهم المعلومات عن تقرير الوظائف ونتائجة الأولية :

الاقتصاد الأمريكي بالقطاع الخاص أضاف 142 ألف وظيفة في شهر أغسطس 2024.

توقع الخبراء إضافة 164 ألف وظيفة خلال أغسطس .



ترتفع العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.6% إلى 2558 دولار للأوقية.



يتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.42% إلى 100.62 نقطة.

سجل معدل البطالة الأمريكية 4.2% في أغسطس، أقل من القراءة السابقة البالغة 4.3%.



صعود العقود الفورية للذهب بنسبة 0.5% إلى 2529 دولار للأوقية.

تقرير الوظائف الأميركي مؤشراً حول اتجاهات البنك الفيدرالي بشأن الفائدة.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البنك المركزي "لا يسعى أو يرحب بمزيد من التباطؤ في ظروف سوق العمل".