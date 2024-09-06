لو تعرضتِ لابتزاز إلكترونى.. طريقتان لتقديم بلاغ لمباحث الإنترنت

كتبت أمنية الموجى

في ظل التطور التكنولوجي المستمر، أصبح الابتزاز الإلكتروني من أكثر الجرائم التي تمثل تهديدا للأفراد والمؤسسات في مصر، و خاصة فى ظل تنامى عدد مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى، والتسارع المشهود في أعداد برامج المحادثات المختلفة.

ويعرف الابتزاز الإلكتروني بأنه استخدام التكنولوجيا لتهديد الأفراد بكشف معلومات حساسة أو الحصول على مكاسب غير مشروعة، فهو عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلميه أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية، وهناك عدة خطوات لتقديم بلاغات لمواجهة عمليات الابتزاز والتي تتمثل في الاتي:

تقديم البلاغ الكترونيًا:

التواصل عبر رقم مباحث الانترنت واتساب الرقم وتقديم بلاغ مباحث الانترنت.

التواصل مع المباحث هاتفيا من خلال الأرقام الخاصة بإدارة مكافحة جرائم المعلومات:0224065052 -02240650.

الإسراع في تقديم بلاغ لمباحث الانترنت وعدم الانتظار لمدة تزيد عن 3 أشهر من وقت وقوع الجريمة الإلكترونية.

الشخص المجني عليه أو وكيله فقط من يحق لهم إجراء محضر في مباحث الإنترنت.

يحق لمحامي المجني عليه بتقديم محضر بل يمكنك الاستفسار عن الإجراءات التي يمكنك القيام بها من خلال المحامي.

ينبغي تقديم كافة المحادثات ولقطات شاشة تتضمن رسائل الابتزاز، أو المنشورات التي تهدف إلى التشهير بالشخص.

الذهاب لمباحث الانترنت

يجب الذهاب إلى المقر الخاص بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات الكائن في اكاديمية الشرطة بالعباسية.

التوجه إلى مباحث الاتصالات في حالة التعرض إلى جريمة سب وقذف من خلال تطبيق واتساب.



ينبغي تقديم كافة البيانات الشخصية الخاصة بالشخص المجني عليه، ويجب تقديم بطاقة الهوية الشخصية.

في حالة الذهاب بالنيابة عن الشخص المجني عليه، يشترط في هذه الحالة إحضار توكيل عام من المجني عليه لتتمكن من تقديم البلاغ.

يجب حضور المجني عليه بنفسه أو الوكيل بالنيابة عنه، بصحبة المحامي الشخصي.

الاستعلام عن البلاغ

ويمكن الاستعلام عن البلاغات المحررة عن جرائم المعلومات عبر موقع وزارة الداخلية، من خلال العنوان الإلكتروني https://moi.gov.eg.

في البداية يجب إنشاء حساب على الموقع، من أعلى الصفحة الرئيسية، من خانة "تسجيل دخول"، وبعدها اختيار "إنشاء حساب جديد"، ومن ثم إدخال البيانات الشخصية الصحيحة، والرقم القومي للاستفادة بالخدمات المقدمة.

وتختار خدمة الاستعلام عن بلاغات جرائم تقنية المعلومات، من الصفحة الرئيسية، وتستطيع الاستعلام عن بلاغك بإدخال الرقم القومي ورقم المحضر، وتاريخ المحضر ومكان تحريره؛ وقد تستغرق عملية تحديث البيانات 24 ساعة.