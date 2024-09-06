قوافل حياه كريمة تصل لقرية الحمروين بالقصير بداية عملها خلال سبتمبر بقرى البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

انطلقت اليوم الجمعة، أولى القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة خلال سبتمبر الجارى، بقرية الحمروين التابعة لمدينة القصير بوسط البحر الأحمر، والتى من المقرر لها أن تستغرق فيها يومين اليوم الجمعة وغدا السبت.

ومن المقرر أن تنطلق القوافل العلاجية من قرية الحمروين بالقصير إلى قريتى أبرق وادلديب التابعتين لمدينة الشلاتين جنوب البحر الأحمر وذلك بعد غدا الأحد وتستغرق فيها يومين يتم خلالهم إجراء الكشف الطبى وصرف العلاج وكذلك إجراء التحاليل والأشعة المختلفة والنقل إلى أقرب مستشفى إذا لزم الأمر.

من مدينة الشلاتين تصل الثلاثاء المقبل إلى مدينة حلايب وتستغرق فيها يومين ثم قرية أبو رماد بحلايب، ومنها إلى مدينة مرسى علم وتحديدا بقرى أبو غصون وحدك طب الأسرة بالمدينة وذلك أيام السبت والأحد من الأسبوع المقبل ثم تصل بعد ذلك لقري سفاجا " النصر وأم الحويطات " الأحد والاثنين من الأسبوع المقبل الموافق 16 و17 سبتمبر، وتختتم بوحدة الأمل بمدينة رأس غارب.