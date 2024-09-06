قصور ثقافة الأقصر تناقش مفهوم الإعاقة ودعم ذوى الاحتياجات.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية ضمن أجندة فعالياتها بمواقع فرع ثقافة الأقصر، وفى إطار برامج وزارة الثقافة، حيث قدم قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "من هو المعاق" تحدثت كريمة التهامى، عن مفهوم الإعاقة وأنواعها" الجسمية، الحركية، السمعية، البصرية، العقلية" صعوبات التعلم والاضطرابات النمائية والتوحد، وأعدت ورشة حكى عن "التعاون" سردتها بسمة جابر، كما أعدت ورشة قراءة كتاب "طعام الطيور في الطبيعة" بمكتبة الكيمان الثقافية ألقتها فاطمة حسن محمد متحدثة عن طعام الطيور في الطبيعة فمنها ما يتغذى على الحشرات والديدان والأسماك والقوارض والأعشاب الخضراء.

أعد فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبى، بقصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان" اليوم العالمي للعمل الإنساني" تحدث العادلي حسان عن اعتماد الأمم المتحدة يوم 19 أغسطس يوماً عالمياً للعمل الانسانى والتصدي للطوارئ هو وجه واحد للعمل الانساني، بالإضافة إلى ذلك أعدت ورشة حكي عن بناء شخصية الطفل ألقاها محمد علي محمد، موضحاً الاهتمام ببناء شخصية الطفل ومن عوامل بناء شخصية الطفل الاستماع الجيد للطفل ومشاركة اهتماماته وعدم الحرمان من اللعب.

واستمرارا لأنشطة إقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة عماد فتحى، قدم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "الشعر والقافية" تحدث سيد صدقي فهمي عن الشعر ومراحل تطوره وسمات الشعر العمودي وعلاقة الشعر العمودي بالقافية وبعض نماذج الشعر التي توضح أهمية القافية للشعر العمودي، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "ترقيم صفحات الوورد بدون صفحة الغلاف" أوضحت إيفون إيليا لويز حنا كيفية فتح برنامج الوورد وفتح بحث مكتوب غير مرقم وبدء خطوات الترقيم، بينما أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى مسابقة ثقافية أدارتها أسماء محمد خليل.



جانب من المحاضرات الثقافية حول الأقصر



محاضرات ثقافية لدعم وتوعية الأطفال بقصور الثقافة