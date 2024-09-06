اليوم السابع
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قرارات بتعيين مديرين تنفيذيين فى حكومة دبى

الجمعة، 06 سبتمبر 2024 04:14 م
قرارات بتعيين مديرين تنفيذيين فى حكومة دبى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
إيمان حنا

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أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عدداً من القرارات الخاصة بتعيين مديرين تنفيذيين في حكومة دبي. 

فقد أصدر قرار المجلس التنفيذي رقم (54) لسنة 2024 بتعيين عصام عبدالرحيم عبدالله كاظم، مديراً تنفيذياً لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، والقرار رقم (55) لسنة 2024 بتعيين محمد عبدالله شاعل السعدي، مديراً تنفيذياً لمؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادِلة، والقرار رقم (56) لسنة 2024 بتعيين عيسى حارب خليفة بن حاضر، مديراً تنفيذياً لقطاع الاستراتيجية الاقتصادية بدائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي.

وأصدر الشيخ حمدان قرار المجلس التنفيذي رقم (57) لسنة 2024 بتعيين ساهية ساجاد أحمد، مديراً تنفيذياً لقطاع السياسات التنظيمية والحوكمة بدائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي، والقرار رقم (58) لسنة 2024 بتعيين ساعد محمد محمد العوضي، مديراً تنفيذياً لقطاع خدمات الدعم المؤسسي بدائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي، والقرار رقم (59) لسنة 2024 بتعيين خالد حسن محمد مباشري، مديراً تنفيذياً لقطاع التشريعات والنزاعات بدائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي.

كما أصدر قرار المجلس التنفيذي رقم (60) لسنة 2024 بتعيين يوسف أحمد يوسف عبدالله لوتاه، مديراً تنفيذياً لقطاع الاستراتيجية والأداء المؤسسي بدائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي.







الامارات

حكومة دبى

حمدان بن محمد




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