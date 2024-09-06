فرحة أسرة البطلة رحاب رضوان ابنة الشرقية بذهبية بارالمبياد باريس.. فيديو

الشرقية - إيمان مهنى

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا بعنوان دهب دهب دهب .. فرحة أسرة البطلة رحاب رضوان ابنة الشرقية بتتويجها بذهبية بارالمبياد بباريس، رصد فيه فرحة اسرة البطلة رحاب رضوان بتويجها بذهبية بارالمبياد بباريس رفع الأثقال، بعد نجاحها فى رفع ثقل 121كجم فى المحاولة الثانية متفوقة على جميع منافسيه.

أعرب أهالى عزبة الحواط التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، عن فرحتهم و فخرهم بتويج نجلتهم بطلة بارالمبياد بباريس.

وأكد والدها احمد رضوان، انه يشعر بالفخر بنجلته و يهدي الميدالية الذهبية لكل الشعب المصري، الذي كان يقف خلف نجلته بالدعاء و الدعم طوال ايام مشاركتها بالبطولة.

من جانبه تقدم الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب و الرياضة بالشرقية، بالتهنئة للبطلة رحاب أحمد رضوان لاعبة منتخب مصر.

وقال وكيل الوزارة، ان البطلة كان ظهورها بأداء مشرف ومميز خلال التصفيات النهائية للبطولة، متمنيا لها دوام التوفيق والنجاح والتميز ، ومؤكدا على أنها تعد نموذج وقدوة رياضية فريدة ومتميزة لكل اللاعبين والرياضيين ونفخر بها كأحد الأبطال الرياضيين الممثلين لمحافظة الشرقية فى البطولات العالمية .

يذكر أن البطلة رحاب احمد رضوان بنت محافظة الشرقية سطرت أسمها بأحرف من نور وتصنع تاريخا مميزا فى مختلف البطولات التى شاركت فيها بعد حصد العديد من الألقاب والميداليات فى مختلف البطولات الدولية والعالمية منها : ذهبية بطوله العالم لرفع الأثقال 2017، ذهبية بطوله العالم لرفع الأثقال 2019، ذهبية بطولة العالم لرفع الأثقال 2021، ذهبية بطولة العالم لرفع الأثقال 2023، فضية بارالمبياد ريو دي جنيرو 2019 فضية بارالمبياد طوكيو 2020، ذهبية بارالمبياد باريس 2024.