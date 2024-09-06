اليوم السابع
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ضبط قضايا عملة بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه

الجمعة، 06 سبتمبر 2024 10:43 ص
ضبط قضايا عملة بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه حملات أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (8 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 







السوق السوداء

مكافحه جرائم الاموال العامه

الاموال العامه

الاتجار فى العمله

اخبار الحوادث




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