اليوم السابع
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ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم أسلحة نارية فى حملات أمنية

الجمعة، 06 سبتمبر 2024 11:11 ص
ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم أسلحة نارية فى حملات أمنية المضبوطات
كتب ـ محمود عبد الراضي -أحمد حسني

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تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (المنوفية – المنيا – أسوان) من ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة منوف بالمنوفية، لقيامه بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وبحوزته (7 فرد محلى – عدد من الطلقات).

ونجحت الجهود في ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب بالمنيا، لاتجارهما فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.. وبحوزتهما (بندقية آلية- 2 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات).

وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان) لإدارته ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية غير المرخصة.. وعُثر بداخل الورشة على (6 طبنجات – 7 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – أجزاء وأدوات التصنيع). 

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار.

 

 







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تجاراه الاسلحه

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