ضبط عصابة شديدة الخطورة بحوزتها مخدرات بقيمة 33 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابى شديد الخطورة الإجرامية بالجيزة تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع العقاقير المخدرة وترويجها، وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 33 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام تشكيل عصابى يضم (عنصران شديدى الخطورة الإجرامية) بتصنيع العقاقير المخدرة وترويجها على عملائهما بنطاق محافظة الجيزة .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم إستهدافهما وضبطهما ، وبحوزتهما (كمية أقراص مفتتة لعقار "الترامادول" المخدر وزنت 100 كيلو جرام – عدد من الأقراص المؤثرة لعقار "سولبادين" - كمية من المواد الكيميائية المستخدمة فى التصنيع وزنت 300 كيلو جرام - عدد من المعدات والأدوات المستخدمة فى التصنيع) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع العقاقير المخدرة والإتجار بها، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ(33 مليون جنيه تقريباً).