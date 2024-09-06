سعر الجنيه الذهب في مصر يسجل 27200 جنيها بالأسواق بالتعاملات المسائية

كتب إسلام سعيد

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم اليوم الجمعة مستوى 27200 جنيهاً بدون مصنعية في الصاغة، حيث يعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار والأكثر مبيعا بين العملات الذهب المتداولة في السوق.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بدون إضافة مصنعية 27200 جنيها وقت صياغة هذه السطور وسط تغيرات مستمرة في سعر الذهب بالسوق المصري.

ويعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري، ويتكون من 8 جرامات من عيار 21 ويبلغ سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر 400 إلي 432 جنيها ويتراوح سعر مصنيعة الجنيه الذهب البلدي غير المغلف بين 170 إلي 250 جنيها.



