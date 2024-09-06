سائح يقدم خاتم الزواج لصديقته على متن رحلة البالون الطائر فى سماء الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

سحر وبهجة من نوع خاص تقدمها رحلات البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، فهو لا يزال يجذب الأحبة والعشاق من حول العالم، حيث أنه خلال الأيام الماضية شهد أرض مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، تقديم خواتم الزواج والخطوبة من السياح لأحبتهم.

وفى هذا الصدد أقدم سائح أمريكي الجنسية على تقديم طلب الزواج إلى صديقته خلال استقلالهم إحدى رحلة البالون الطائر بالبر الغربي في سماء الأقصر، وسط أجواء من الفرحة والسعادة غمرت الركاب، حيث يقول إسلام أحمد، مصور بشركة بالون، إنه شارك بهجة وفرحة السائح الأمريكي «scott» وصديقته «phaze»، حيث صعدوا على متن رحلة المنطاد الساخن، وعقب التحليق في السماء تقدم السائح بخاتم الزواج إلى محبوبته، التي تفاجئت بالواقعة ووافقت على طلب الزواج.



ودخل السائحين الأمريكيين في حالة من السعادة والفرحة واحتفاء جميع ركاب البالون بهم عقب ذلك المشهد الرومانسي، حيث تبادلا الأحضان والبكاء فرحاً، وسط سعادة كبيرة بين الركاب من الجنسيات الأجنبية المختلفة المتواجدة على نفس رحلة البالون الطائر، والتقاط الصور التذكارية لمشاركتها مع الأصدقاء والأقارب.

ومن الجدير بالذكر إنه يعيش العشرات من الأفواج السياحية من حول العالم، أجواء من السعادة والبهجة فى الموسم السياحى الشتوى بمحافظة الأقصر، وذلك للاستمتاع بسحر رحلات البالون الطائر بالبر الغربى، حيث تشهد محافظة الأقصر حالة من الإقبال الكبير على رحلات البالون الطائر للاستمتاع بسحر وجمال المعالم الأثرية والطبيعة الخلابة بشريط نهر النيل من السماء، وذلك من قبل السياح من حول العالم، حيث تخرج فجراً فى غرب محافظة الأقصر، رحلات البالون والتي تقل على متنها عشرات السائحين من حول العالم، ومع قرب دخول فصل الشتاء، يتزايد الإقبال على رحلات البالون الطائر ويستمتع السائحون من حول العالم بأهم الرحلات السياحية التى تجذب الجميع فى البر الغربى بمحافظة الأقصر.



أمريكي يفاجئ صديقته بخاتم الزواج فى البالون الطائر



سيلفي فرحة خاتم الزواج لسائح أمريكي وصديقته



فرحة خاتم الزواج بين سائح أمريكي وصديقته