رئيس مياه سوهاج: توفير 19 مليون جنيه فى ورش الصيانة والإصلاح خلال عام

سوهاج عمرو خلف

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب أنه فى اطار سياسات الحوكمة والترشيد التى تنتهجها الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من الامكانيات والموارد المتاحة وترشيد النفقات استطاع العاملين بعدد 9 ورش للاصلاح والصيانة بقطاع التأمين الفنى من توفير أكثر من 19 مليون جنيه خلال العام المالى 2023/2024.

وأوضح المهندس السيد عبد اللطيف رئيس قطاع التامين الفنى أن ورش اصلاح المحابس قامت باعادة تأهيل ما يقرب من 560 محبس خردة لتوفر 2.5 مليون جنيه كما استطاع العاملين بورش لف المحركات من اعادة لف المحركات ومحولات اللحام الكهربائية ذات الجهد المنخفض واصلاح كافة أعطال المحركات لتحقيق وفر سنوى بقيمة 1.5 مليون جنيه كما ساهم العاملين بورش اصلاح الطلمبات من اعادة تأهيل واصلاح 302 طلمبة بجميع تصرفاتها وأنواعها لتوفير 1.2 مليون جنيه وبايادى مسئولى ورش السيارات تم استعادة الكفاءة الكاملة لعدد 21 سيارة والقيام باعمال الصيانة والاصلاح لجميع السيارات والمعدات الثقيلة لتوفير 8.4 مليون جنيه كما صنع واصلح مسئولى ورشة النجارة 392 قطعة اثاث لتوفير 759 الف جنيه.

وحقق العاملين بورشة الملابس وفر يقدر بقيمة 2 مليون جنيه لقيامهم بتصنيع الزى الخاص للعاملين بالشركة كما وفرت ورشة الالكترونيات مليون جنيه من خلال الصيانة الفورية واصلاح الأجهزة الالكترونية المعملية وأجهزة القياس بانواعها وأجهزة اللاسلكي كما شكل العاملين بورشة الكريتال المعادن لتصنيع الاستاندات والابواب المعدنية والأسوار واغطية مطابق الصرف الصحى وصناديق اسطوانات الكلور الحديدية ليحققوا وفر بقيمة مليون جنيه كما قام العاملين بورشة صيانة وتعبئة الطفايات باصلاح وتعبئة 1270 طفاية لتحقيق ترشيد مالى بقيمة مليون جنيه.