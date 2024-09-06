رئيس الوزراء يُغادر مطار بكين الدولي عائدًا إلى القاهرة

كتبت هند مختار

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مطار بكين الدولي، عائدًا إلى القاهرة، بعد أن شارك نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى فعاليات منتدى التعاون الصيني-الأفريقي، الذى استضافته الصين خلال الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر الجاري.

وكان رئيس الوزراء قد حضر الجلسة الافتتاحية للمنتدى، التى شارك فيها لفيف من رؤساء الدول والحكومات، كما حضر مأدبة عشاء رسمية، أقامها شى جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية والسيدة قرينته، للحضور رفيعى المستوى من رؤساء الدول والحكومات وقرينة كل منهم، والمشاركين بالمنتدى.

كما حضر الدكتور مصطفى مدبولى عددًا من الجلسات الأخرى رفيعة المستوى التى ناقشت سبل تعزيز التعاون بين الصين والقارة السمراء فى المجالات المختلفة، فضلًا عن إلقائه كلمة مهمة فى جلسة بعنوان "التحول الصناعى وتحديث الزراعة والتنمية الخضراء".

وعلى هامش المنتدى، حرص رئيس الوزراء على عقد عدد من اللقاءات مع مجموعة من رؤساء الشركات الصينية البارزة التى يعمل عدد كبير منها فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تمت مناقشة موقف تنفيذ مشروعات هذه الشركات فى مصر، وخططها للتوسع فى السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.



كما شهد الدكتور مصطفى مدبولي، التوقيع على مجموعة من العقود النهائية لحزمة من المشروعات الجديدة سيتم تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك فى مجالات الصناعات الكيماوية والغذائية وإنتاج "البروم" وتصنيع مكونات مشروعات الطاقة المتجددة كزجاج خلايا الطاقة الشمسية، ومن المتوقع أن تزيد استثمارات هذه المشروعات على مليار دولار.

وفى الوقت نفسه، شهد رئيس الوزراء التوقيع على 5 مذكرات تفاهم لإنشاء 3 مصانع لتصنيع كابلات الألياف الضوئية ومعدات الاتصالات و3 مراكز لتصدير خدمات التعهيد بطاقة ٨٠٠ فرصة عمل فى مجالات تصميم الدوائر الإلكترونية وتطوير البرمجيات والبحث والتطوير فى الشبكات الضوئية وتكنولوجيا التحول الأخضر وأشباه الموصلات وإنشاء صندوق استثمارى تكنولوجى بحجم 300 مليون دولار ومركز بيانات و4 مراكز ومعامل لتدريب وبناء قدرات أكثر من 3250 متخصصا.