جهات التحقيق تستجوب متهما بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

كتبت أمنية الموجى

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم للدول الأوروبية.



وتبين أن المتهم قام بمزاولة نشاط واسع النطاق في مجال الجريمة المنظمة، بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بين الشباب من مختلف المحافظات من راغبي السفر للعمل بالدول الأوروبية، بمقابل مادي، لتسفيرهم، بطريقة غير شرعية إلى الدول الأجنبية باستخدام تأشيرات لدول عربية وتذاكر سفر ذهاب وعودة واستغلال التوقف الزمنى بالبلاد الأجنبية.

وألقي القبض علي أحد الأشخاص بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير عقود العمل للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم قدرته على تسهيل سفرهم للخارج، متخذاً من إحدى الشقق المستأجرة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهدافه وضبطه.. وعثر بحوزته على (عدد من عقود العمل خالية البيانات منسوبة للعديد من المؤسسات "مزورة" – عدد من الكارنيهات بإسم وصورة المتهم "مزورين" – عدد من المستندات وبطاقات الدفع الإلكترونى - إستمارات خالية البيانات - عدد من الساعات "متحصلات نشاطه الإجرامى" – الأجهزة والأدوات المستخدمة فى عملية التزوير "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى).