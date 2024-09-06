تنفيذ 11 حالة تعد على أراضى الدولة بمدينة إسنا فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت مدن محافظة الأقصر، حملات إزالة التعديات ضمن أعمال المرحلة الأولى بالموجة الـ23 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك ضمن جهود الدولة المكثفة لاسترداد أراضي الدولة والتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف حفاظا على هيبة وحقوق الدولة.

وفى هذا الصدد شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا برئاسة الدكتور محمد رزق رئيس المركز حملة إزالات مكبرة استهدفت قرى مركز إسنا، حيث أسفرت الحملة عن إزالة عدد 11 حالة تعدي عبارة عن قواعد خرسانية، والحفر مجهزة للبناء بحوض متولى بك وحوض ابو رجيلة وقرية الحلة بمساحة 3500 متر مربع تقريباً، وتمت الإزالة بمعدات الوحدات المحلية، وتم اتخاذ اللازم قانوناً ضد المخالفين، وذلك في إطار توجيهات المستشار عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، للتصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة.

وعقد الدكتور محمد رزق رئيس مركز ومدينة إسنا، لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين بمقر مجلس مدينة إسنا، وذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة تكثيف جهود إدارة خدمة المواطنين لبحث كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين، وإيجاد أنسب الحلول لها بما يتماشى مع القانون.

وتم خلال اللقاء بحث عدد 8 طلبات وشكاوي مقدمة من قبل المواطنين، تنوعت بين مشاكل خاصة بقطاعات الطرق، والصرف الصحى، ومياه الشرب، والتضامن الاجتماعي، حيث وجه رئيس مركز ومدينة إسنا تعليماته إلى الجهات المختصة بكل شكوى بضرورة سرعة الرد على المشاكل التي تم عرضها، وتذليل أي عقبات تواجه المواطنين في كافة القطاعات، مشيراً إلى أنه يتم الفحص والرد على كافة الشكاوى المقدمة من المواطنين.