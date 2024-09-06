تحرير 461 محضر مخالفة للمخابز والمستودعات والمحال خلال يومين بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، حملات مكبرة على المخابز البلدية والإفرنجية والسياحية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز وكافة الأنشطة التجارية بدائرة المحافظة، في الفترة من 2 / 9 / 2024 وحتى 4 / 9 / 2024، وذلك تنفيذ لتعليمات محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية، وتوجيهات المهندس حلمى زهرى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، بضرورة تشديد الرقابة على تلك الجهات وبيان مدى التزام المسئولين عنها بالقوانين والقرارات التموينية.

وكشفت المديرية في بيان لها، أنه تشكلت عدة حملات للمديرية والإدارات أسفرت عن تحرير 461 محضر مخالفات للمخابز والأنشطة الأخرى، بالإضافة إلي الرد على 25 شكوى للمواطنين وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وشكاوى المحافظة و"الواتس آب"، تتنوع ما بين شكاوى مخابز أو بطاقات تموينية.

وتابعت المديرية، أنه تم ضبط وتحريز كمية من المضبوطات المختلفة بإدارات المديرية وكذلك إدارة التجارة الداخلية، والتي أسفرت عن ضبط 100 شيكارة دقيق مدعم، و8 علبة تونة منتهية الصلاحية، و10 قطع كرواسون، و100 كيلو جرام لحوم مختلفة، و140 علبة سجائر، و84 زجاجة زيت، و30 كيلو جرام سكر، و1500 كيلو جرام جلوكوز، و500 كيلو جرام نشا، وتم تحرير المحاضر بالمخالفات وإحالتها للنيابة لاتخاذ شؤونها.