انخفاض طفيف فى درجات الحرارة وغيوم بسماء المنوفية.. فيديو

المنوفية - محمد فتحى

تشهد محافظة المنوفية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، انخفاصا طفيفا فى درجات الحرارة على معظم مناطق محافظة المنوفية، كما تشهد المحافظة سيولة مرورية على الطرق الرئيسية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة طقسا حارا رطبا نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلا للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وتتوقع هيئة الأرصاد اليوم، أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بـ حرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، مع وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء.

وتتوقع الهيئة أن تظهر اليوم سحب منخفضة ومتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مما يؤدى إلى تلطيف الأجواء ليلا.