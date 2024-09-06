"المعدية" رحلة مجانية بين ضفتى قناة السويس فى بورسعيد.. فيديو ووصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تليفزيون اليوم السابع" تقريرا مصورا من داخل إحدى المعديات التابعة لهيئة قناة السويس، للرحلة المجانية داخل مياه المجرى الملاحى بين ضفتى القناة فى الصباح.

وتُعد المعدية هى وسيلة النقل للسيارات والمواطنين بين ضفتى المجرى الملاحى لقناة السويس، لكن الكثيرين يتخذونها رحلة بحرية كمكان للتنزه والترفيه.

وتتميز بورسعيد بالرحلة البحرية المجانية فى المعدية إحدى أهم وسائل المواصلات، والتى تعبر بين ضفتى المجرى الملاحى لقناة السويس لتربط مدينتى بورسعيد وبورفؤاد، والوصف الأدق لهذه الرحلة هو عبور بين قارتين هما الأكبر بين القارات "قارة أفريقيا ببورسعيد، وقارة آسيا بمدينة بورفؤاد".

وتستغرق الرحلة المجانية داخل مياه قناة السويس نحو 10 دقائق، بعد تحميل السيارات والركاب المعدية، وتكون الرحلة وسط مياه القناة والمشاهد الطبيعية من سماء صافية وطيور ومياه.

وتعد الرحلة البحرية هي الأكثر متعة على الإطلاق، حيث تعبر السفن العالمية والأجنبية العملاقة الناقلة للبضائع واليخوت السياحية الفاخرة، واللنشات البحرية السريعة والقاطرات المرافقة للسفن التجارية إلى جانب المعديات في مشهد ساحر ليلاً ونهاراً وصيفاً وشتاءاً، فهي تعمل على مدار الأسبوع خلال الـ24 ساعة.



المعدية وسماء بورسعيد