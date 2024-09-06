الطب البيطرى بدمياط يضبط طن لحوم منتهية الصلاحية بالأسواق

دمياط معتز الشربينى

واصلت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بدمياط جهودها المكثفة للسيطرة على الأسواق، من أجل وصول غذاء آمن وصحى لكل مواطن وتك تنفيذ حملة موسعة خلال هذا الأسبوع.

وقادت الدكتورة دينا طلعت مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بدمياط حملة موسعة برفقة أطباء إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى واطباء التفتيش: "الدكتورة رحاب سلامة مدير ادارة الجلود ، دكتور أحمد صيام رئيس قسم التفتيش بإدارة المجازر، الدكتور صبرى الخضرى مدير ادارة كفر البطيخ ، الدكتورة أميرة زهران مفتش بيطرى بإدارة المجازر بالمديرية، الدكتورة دينا الحناوى مفتش بيطرى بإدارة المجازر.

تمكنت الحملة من ضبط 964 كجم من الأسماك، والجمبرى منتهية الصلاحية، و اللحوم المنتهية الصلاحية والدواجن المتبلة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، والمفروم والدواجن والرؤوس الضأن، والمصنعات الغير صالحة للاستهلاك الآدمى، والتى كان بها تغير ف الخواص الطبيعية وعلامات فساد وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وفى انتظار قرار النيابة العامة .