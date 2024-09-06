اليوم السابع
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الجزائر.. استرجاع عقارات ومنقولات منهوبة في تلمسان بموجب أحكام قضائية

الجمعة، 06 سبتمبر 2024 03:00 ص
الجزائر.. استرجاع عقارات ومنقولات منهوبة في تلمسان بموجب أحكام قضائية الجزائر - أرشيفية
وكالات

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ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية أن والي ولاية تلمسان يوسف بشلاوى أشرف على عملية تسليم وحدتين صناعيتين.

وتم تسليم الوحدتين الصناعيتين لفائدة كل من المؤسسة العمومية الاقتصادية لصناعة العتاد الفلاحي والمؤسسة العمومية الوطنية للبلاستيك والمطاط بالمنطقة الصناعية تلمسان.

ويأتي هذا تطبيقا لتعليمات السلطات العليا في البلاد وتنفيذا للأحكام القضائية النهائية المتعلقة باسترجاع العقارات التي تم إنشاؤها في إطار مكافحة الفساد والأموال المنهوبة.

وكانت وسائل إعلام محلية قد أكدت أن وزارات ومؤسسات الدولة في الجزائر تسارع لاستكمال إجراءات التسوية النهائية لملف الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية في إطار قضايا مكافحة الفساد.

ويتم نقل ملكية الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة بمقابل ذي قيمة إلى المؤسسات العمومية الاقتصادية.







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