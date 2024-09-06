التأمين الصحى بالوادى الجديد يعقد لجنة لعلاج أمراض الروماتيزم الاثنين

الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

أعلنت منطقة التأمين الصحي بالوادي الجديد عن تحديد موعد انعقاد لجنة العلاج البيولوجي لأمراض الروماتيزم يوم الاثنين الموافق 9 سبتمبر في الفترة الصباحية، وعلى المنتفعين الراغبين في إجراء كشف طبي وعمل فحوصات طبية في عيادة الروماتيزم في ذلك اليوم الحضور في الفترة المسائية أو يوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر الفترة الصباحية، وذلك تحت إشراف الدكتورة زينب عبد الباري مدير المنطقة.

وفى سياق متصل أعلنت المنطقة عن فتح باب تسجيل المنتفعين والتواجد بالعيادة في الفترة الصباحية من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية عشر، حيث يتم تسجيل المنتفعين والتواجد بالعيادة في الفترة المسائية من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة الثامنة، حيث يبدأ العمل بالعيادة من الساعة الثامنة صباحاً، ويتواجد الأخصائيين والاستشاريين من الساعة الحادية عشر صباحاً.