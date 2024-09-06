اليوم السابع
Ads
الجمعة، 06 سبتمبر 2024 10:34 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

التأمين الصحى بالوادى الجديد يعقد لجنة لعلاج أمراض الروماتيزم الاثنين

الجمعة، 06 سبتمبر 2024 09:00 ص
التأمين الصحى بالوادى الجديد يعقد لجنة لعلاج أمراض الروماتيزم الاثنين الدكتورة زينب عبد الباري مدير منطقة التأمين الصحي بالوادي الجديد
الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت منطقة التأمين الصحي بالوادي الجديد عن تحديد موعد انعقاد لجنة العلاج البيولوجي لأمراض الروماتيزم يوم الاثنين الموافق 9 سبتمبر في الفترة الصباحية، وعلى المنتفعين الراغبين في إجراء كشف طبي وعمل فحوصات طبية في عيادة الروماتيزم في ذلك اليوم الحضور في الفترة المسائية أو يوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر الفترة الصباحية، وذلك تحت إشراف الدكتورة زينب عبد الباري مدير المنطقة.

وفى سياق متصل أعلنت المنطقة عن فتح باب تسجيل المنتفعين والتواجد بالعيادة في الفترة الصباحية من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية عشر، حيث يتم تسجيل المنتفعين والتواجد بالعيادة في الفترة المسائية من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة الثامنة، حيث يبدأ العمل بالعيادة من الساعة الثامنة صباحاً، ويتواجد الأخصائيين والاستشاريين من الساعة الحادية عشر صباحاً.

FB_IMG_1725532852715






الوادى الجديد

التأمين الصحي بالوادي الجديد

خدمات التأمين الصحي

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصريه




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة