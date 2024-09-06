إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالشرقية بحضور كبار العائلات.. صور

الشرقية فتحية الديب

تم إنهاء، اليوم الجمعة، خصومة ثأرية بين عائلتي أبو سالم و الديب، بديوان النائب محمد سليم أمين حزب مستقبل وطن بالشرقية؛ وكيل اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، بقرية صفط الحنا بمركز ابو حماد، بحضور عدد من كبار العائلات.

وبدأ الدكتور محمد سليم أمين حزب مستقبل وطن بالشرقية، كلماته بالدعوة للمسامحة، وإصلاح ذات البين، وأوضح معاني عدد من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة التي تحس على إعلاء حقوق الجيرة والأخوة والمصاهرة، وانتهت الجلسة، برد الحقوق لأصحابها.

وأكد أمين حزب مستقبل وطن بالشرقية؛ أن قرية صفط الحنا التابعة لمركز أبو حماد، لها خصوصية ولا يوجد منزل يخلو من نسب أو مصاهرة لعائلة اخرى، مشيرًا إلى أن عائلتي أبو سالم والديب من خير العائلات بمحافظة الشرقية بما يحملونه من سماحة وأخلاق وطيبة وجذور أصيلة تقدر احترام الصغير وتوقير الكبير.

وفي النهاية انفض المجلس بالصلح والتراضي بين كافة الأطراف بالتنسيق مع الجهات الأمنية التي أشاد وكيل اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ؛ بدورهم الهام في حفظ الحقوق ونشر الأمن والأمان بقيادة اللواء عمرو عبدالرؤوف مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية.



إنهاء الخصومة بين عائلتين بالشرقية



إنهاء الخصومة بين عائلتين بالشرقية



إنهاء الخصومة بين عائلتين بالشرقية



إنهاء الخصومة بين عائلتين بالشرقية



إنهاء الخصومة بين عائلتين بالشرقية