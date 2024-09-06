أهالى الأقصر يحتفلون بالمولد النبوى بسباقات خيالة الصعيد.. فيديو

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "تليفزيون اليوم السابع" حلقات المرماح للخيول بين الأهالى ولاعبى الخيول، حيث إنه مع قدوم شهر ربيع الأول انطلق أهالى قرية منشأة العمارى شمال محافظة الأقصر، فى الاحتفال بليالي المولد النبوى الشريف بحضور ومشاركة المئات من أبناء الأقصر وباقى المحافظات، حيث يتم تنظيم حلقات التحطيب وسباقات مرماح الخيول بمشاركة نجوم الخيالة من عائلات قرى ونجوع الأقصر ومحافظات الصعيد.

وفى هذا الصدد صرح محمد العمارى ابن منشأة العمارى وأحد منظمى الاحتفالات، إنه يقوم أبناء البلدة بالتجهيز قبل دخول شهر ربيع الأول، ومع دخول ليالى شهر مولد رسول الله، يتم بدء الاحتفالات يومياً من بعد صلاة العصر وحتى غروب الشمس عبر تنظيم أكبر سباقات للخيول والمرماح والتحطيب داخل ساحة منشأة العمارى الكبرى، بحضور أعداد كبيرة من الضيوف من الشباب والأطفال والسيدات والفتيات لحضور أيام احتفالات المولد النبوى الشريف.

ويتم تنظيم سباقات الخيول والمرماح وصينية الخيول فى قلب الساحة التى أكبر مضمار لسباقات الخيول، حيث يقوم الخيالة بتنفيذ العروض أمام الجمهور، والذين يحضرون بخيولهم من كل محافظات الصعيد والوجه البحرى، وبجانب مرماح الخيول فى ساحة منشاة العمارى، يتجمع عدد كبير من الشباب والكبار فى حلقات دائرية ويبدأ تقديم العزف بالناى والربابة والطبلة لتنظيم حلقات التحطيب، والتى يتبارى فيها ملوك ونجوم اللعبة لتقديم حركات مميزة وعروض بالعصاية لإدخال السعادة بين الجمهور، حيث تعتبر لعبة التحطيب واحدة من سمات الاحتفال بالموالد المختلفة فى قرى ونجوع الأقصر وكافة محافظات الصعيد، كما يتم عدد من الليالى للاحتفال بالمولد النبوى الشريف، عبر تنظيم حلقات الذكر والمديح لعدد من المنشدين الصوفيين من حول الصعيد.



اقبال كبير بمرماح الخيول فى قرية منشأة العمارى بالأقصر



مرماح الخيول فى قرية منشأة العمارى بالأقصر