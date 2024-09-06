أسعار السبائك الذهب فى مصر بالتعاملات المسائية من وزن 1 جرام

كتب - إسلام سعيد

ارتفعت أسعار السبائك الذهب في مصر بالتعاملات المسائية، وذلك على خلفية ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 24 وهو الذهب المكون للسبائك الذهب في السوق المصري، وفيما يلي سعر السبائك من 1جرام إلى 50 جراما.



سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 3886 جنيها بدون مصنعية.

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 9715 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 19430 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 38860 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 77720 جنيها.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 120854 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 194300 جنيه.

مصنعيات السبائك الذهب في مصر



مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 1 جرام بلغت 175 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 2.5 جرام بلغت 66 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 5 جرامات أصبحت 60 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 10 جرامات بلغت 60 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 20 جراما بلغت 56 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة الأونصة التي تزن 31.10 جرام بلغت 56 جنيهًا.