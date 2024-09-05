9 ثوابت تبنى النيابة العامة عليها مرافعتها التاريخية فى قضايا الرأي العام

كتب - أحمد عبد الهادى

مع التطور التكنولوجي الذي تشهده بلاد العالم من خلال انتشار السوشيال ميديا، النيابة العامة في مصر نجحت بشكل بارع في مواجهة الجرائم التي انتشرت علي مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل الجمهور معها، فأصبحت تبني مرافعاتها في قضايا الرأي العام بناءً على مجموعة من الإجراءات والتحقيقات التي تهدف إلى تقديم قضية قوية أمام المحكمة.

وتتطلب هذه القضايا اهتمامًا خاصًا نظرًا لحساسيتها وتأثيرها على المجتمع، المرافعة تكون مركبة من عدة جوانب، وفيما يلي الخطوات الرئيسية التي تتبعها النيابة العامة في بناء مرافعتها:

1. جمع الأدلة: تبدأ النيابة العامة بجمع جميع الأدلة المتاحة، بما في ذلك شهادات الشهود، الوثائق، والتسجيلات (إن وجدت)، الأدلة يجب أن تكون قوية ومقبولة قانونيًا لدعم الادعاء. في قضايا الرأي العام، يتم التركيز على الأدلة التي تثبت الجرم بشكل قاطع.

2. التحقيق مع المتهمين: يتم استجواب المتهمين وجمع إفاداتهم. النيابة تحاول الحصول على اعترافات أو تصريحات تدعم قضيتها، وفي حال عدم وجود اعتراف، يتم بناء المرافعة على الأدلة الموضوعية والشهادات.

3. الاستعانة بالخبراء: قد تستعين النيابة العامة بخبراء في مجالات مختلفة مثل الطب الشرعي، وتحليل الأدلة الرقمية، أو الهندسة الجنائية لتفسير الأدلة التقنية أو العلمية أمام المحكمة.

4. تحليل القوانين ذات الصلة: يتم دراسة القوانين ذات الصلة بالقضية بعناية، مع التركيز على المواد القانونية التي تدين المتهم. في قضايا الرأي العام، قد تتعلق القوانين بحرية التعبير، الأمن القومي، أو التحريض على العنف.

5. إعداد المرافعة الكتابية: تقوم النيابة بإعداد مرافعة مكتوبة تحتوي على ملخص للقضية، الأدلة المقدمة، والشهادات. يتم تقديم الحجج القانونية التي تثبت ارتكاب الجريمة، وتفسير كيف تتوافق الأدلة مع المواد القانونية المدانة.

6. عرض المرافعة الشفوية: أمام المحكمة، يقوم ممثل النيابة بعرض المرافعة شفويًا، ويشمل ذلك تقديم الأدلة، الشهادات، وتوضيح كيفية ارتكاب الجريمة. المرافعة الشفوية تُبنى على منطق قانوني قوي وتُظهر العلاقة بين الأدلة والجريمة.

7. التأثير على الرأي العام: في قضايا الرأي العام، تحاول النيابة أيضًا التأثير على الرأي العام من خلال تسليط الضوء على خطورة الجريمة وأثرها على المجتمع. يتم التركيز على حماية المصلحة العامة والقيم المجتمعية.

8. الرد على دفوع الدفاع: أثناء المحاكمة، تقوم النيابة بالرد على دفوع المحامين المدافعين عن المتهمين. يتم ذلك من خلال دحض الحجج المقدمة من الدفاع وتقديم تفسيرات قانونية مضادة.

9. التوصية بالعقوبة: في نهاية المرافعة، توصي النيابة العامة بالعقوبة المناسبة بناءً على طبيعة الجريمة والأدلة المتاحة. هذه التوصية تستند إلى القانون وتاريخ السوابق القضائية.



