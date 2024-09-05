اليوم السابع
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7 معلومات عن مصنع "دفرة" بالغربية لإعادة تدوير ومعالجة المخلفات

الخميس، 05 سبتمبر 2024 03:00 ص
7 معلومات عن مصنع "دفرة" بالغربية لإعادة تدوير ومعالجة المخلفات توقيع عقد تشغيل مصنع دفرة بالغربية
كتبت منال العيسوى

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انتهت وزارة البيئة من توقيع عقد إدارة وتشغيل مصنع تدوير ومعالجة المخلفات الصلبة بدفرة في محافظة الغربية، والذى يقدم خدمات المعالجة والتدوير ونقل المرفوضات إلي المدفن الصحي بمدينة السادات، وذلط فى إطار حرص الدولة المصرية على دعم الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة.

وخلال هذا التقرير نرصد أبرز المعلومات الخاصة عن مصنع تدوير ومعالجة المخلفات الصلبة بدفرة في محافظة الغربية .

  1. مصنع تدوير ومعالجة المخلفات الصلبة بدفرة في محافظة الغربية سيتم تشغيله من خلال إحدى شركات القطاع الخاص.
  2. يتضمن مصنع تدوير ومعالجة المخلفات الصلبة بدفرة في محافظة الغربية إنشاء 3 خطوط للـRdF.
  3. يتضمن مصنع تدوير ومعالجة المخلفات الصلبة بدفرة في محافظة الغربية منشآت لمعالجة المخلفات لإنتاج السماد العضوي.
  4. يتضمن أيضا مصنع تدوير ومعالجة المخلفات الصلبة بدفرة في محافظة الغربية إنشاء خط لإنتاج الوقود البديل، مكون من ٣ مصانع أهلتهم الدولة بالكامل لمعالجة المخلفات المتولدة عن مدينة طنطا.
  5. يضم مصنع تدوير ومعالجة المخلفات الصلبة بدفرة في محافظة الغربية، 6 خطوط للفرز بطاقة 20/ طن ساعة للخط بإجمالي 120طن / ساعة.
  6. مصنع تدوير ومعالجة المخلفات الصلبة بدفرة في محافظة الغربية لديه القدرة على معالجة المخلفات البلدية الصلبة بقدرة 1920 طن / يوم (ورديتين).
  7. التكلفة الإجمالية لمصنع تدوير ومعالجة المخلفات الصلبة بدفرة في محافظة الغربية بلغت حوالي 100 مليون جنيه وبطاقة إنتاجية تبلغ 1200 طن في اليوم.

ويذكر أن محافظة الغربية لها وضع خاص نظرا لعدم وجود ظهير صحراوي خاص لها، إضافة إلى زيادة كمية المخلفات المتولدة عنها، وتواجهها عدة تحديات في عمليات الجمع والنقل في الجزء الخاص بعملية التدوير، ويدعمها البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة البلدية التابع لوزارة البيئة بالتعاون الكامل مع وزارة التنمية المحلية وأربعة ضمن اربع محافظات هي الغربية وكفر الشيخ وأسيوط وقنا بتمويل من الجانب الألماني، بنك التعمير الألمانى لافته إلى أن البرنامج يعمل.







البيئة

المخلفات

طنطا

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