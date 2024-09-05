وزير خارجية الأردن: أى محاولة لتهجير الفلسطينيين من الضفة للأردن إعلان حرب

محمد جمال

قال وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، فى عمان اليوم إن أى محاولة لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية للأردن هو بمثابة إعلان حرب على الأردن.

وأكد الصفدى أن تفجر الوضع فى الضفة الغربية سيدفع باتجاه حرب أوسع فى المنطقة، وحذر الصفدى بأن ما يجرى فى الضفة تصعيد خطير لا نقبل به.

وتسائل وزير الخارجية الأردنى "متى ستفرض ألمانيا عقوبات على متطرفين مثل بن غفير وسموتريتش لخرقهما القانون الدولى وما الذى بقى من الأمل بالسلام فى الضفة بعد بناء المستوطنات المخالفة للقانون الدولى".