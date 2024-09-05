وزير الصحة الفلسطينى: الجميع مستهدف ولا يوجد مكان آمن فى فلسطين

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أكد وزير الصحة الفلسطينى ماجد أبو رمضان، أن ما يحدث فى مختلف المحافظات يدل على أن الكل مستهدف ولا يوجد مكان آمن فى فلسطين.



وقال وزير الصحة الفلسطينى -خلال جولة تفقدية فى جنين نقلتها قناة "الحدث" الإخبارية- : "إن حجم الدمار والقتل فى جنين هو النهج ذاته الذى يتبعه الاحتلال الإسرائيلى فى غزة، متضمنة القتل والتدمير الممنهج للبنية التحتية الذى شمل البشر وكل مقومات الحياة وخاصة المستشفيات والمراكز الصحية".



وأضاف أنه منذ اللحظات الأولى للعدوان على جنين وشمال الضفة، استنفرت وزارة الصحة كل قواها وطواقمها التى تم تكليفها بالمبيت داخل المستشفيات لتوفير الخدمة على مدار الساعة، بالتعاون مع القطاعين الأهلى والخاص لتوفير الخدمات، والبلديات والمحافظة والدفاع الأمنى وقوى الأمن التى سهلت وصول الإمدادات.



وأشار إلى أن مستشفى جنين لديها الآن مخزون كافى من الأدوية والمستهلكات الطبية ومواد التخدير، إضافة إلى مخزون وقود يكفى لمدة شهرين، وسيتم إضافة محول ثالث للمستشفى لتغطية الطوارىء، كما قامت البلدية بإعادة تشغيل خطوط المياه بعد توقفها ليوم كامل نتيجة العمليات الإسرائيلية، تم خلالها تحويل المرضى إلى مستشفيات نابلس والضواحي.



وأوضح أنه تم إصدار تعليمات بتوفير خدمة التأمين الصحى لجميع المواطنين طوال فترة الطوارئ وحتى نهاية أكتوبر المقبل، لافتا إلى أن الحكومة الفلسطينية ستقوم بإنشاء مستشفى جراحى عالى التخصص فى جنين بتكلفة 30 مليون دولار بتمويل من الهند.