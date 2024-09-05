وزير التموين: تخفيضات 30% بمعرض أهلا مدارس بمدينة نصر

كتب مدحت وهبة تصوير حسين طلال ومحمد فهيم

اكد الدكتور شريف وزير التموين والتجارة الداخلية، أن معرض أهلاً مدارس بمدينة نصر يتضمن كافة المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية وكل ما تحتاجه الأسرة المصرية من سلع غذائية بتخفيضات 30 %، كما تم الاتفاق مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بشأن تنظيم معارض أهلا مدارس بكافة المحافظات المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية.

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد افتتح برفقة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية معرض أهلا مدارس 2024 الرئيسي بمدينة نصر بصالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بأرض المعارض بمدينة نصر.

ووجه الوزير باستمرار توفير المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية والسلع الغذائية بالمعرض الرئيسى والمعارض الفرعية بالمحافظات وطرحها باسعار مخفضة.

وتشارك الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بمعرض اهلا مدرارا الرئيسى بمدينة نصر على مساحة 300 متر لتوفير كافة السلع الغذائية وطرح السكر بـ27 جنيها للكيلو بدلا من 35 جنيها كما تطرح الوزارة لأول مرة ك زجاجة زيت وزن لتر بـ50 جنيها.



الجولة داخل المعرض



المعرض



تفقد وزير التنمية المحلية ووزير التموين معرض أهلأ مدارس



جانب من المعرض



جانب من جولة وزير التموين فى جناح ذوى الهمم بمعرض أهلًا مدارس



جناح ذوى الهمم بمعرض أهلًا مدارس



جولة وزير التموين



شريف فاروق ومنال عوض



شريف فاروق وزير التموين



معرض أهلآ مدارس



معرض أهلآمدارس بحضور وزير التموين ووزير التنمية المحلية



منال عوض وزير التنمية المحلية ووزير التموين



منال عوض وزير التنمية المحلية



مؤتمر وزير التموين داخل المعرض



مؤتمر وزير التموين ووزير التنمية المحلية بالمعرض