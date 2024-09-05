اليوم السابع
Ads
الخميس، 05 سبتمبر 2024 09:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير التموين: تخفيضات 30% بمعرض أهلا مدارس بمدينة نصر

الخميس، 05 سبتمبر 2024 08:06 م
وزير التموين: تخفيضات 30% بمعرض أهلا مدارس بمدينة نصر معرض أهلا مدارس بمدينة نصر
كتب مدحت وهبة تصوير حسين طلال ومحمد فهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اكد الدكتور شريف وزير التموين والتجارة الداخلية، أن معرض أهلاً مدارس بمدينة نصر يتضمن كافة المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية وكل ما تحتاجه الأسرة المصرية من سلع غذائية بتخفيضات 30 %، كما تم الاتفاق مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بشأن تنظيم معارض أهلا مدارس بكافة المحافظات المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية.

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد افتتح برفقة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية معرض أهلا مدارس 2024 الرئيسي بمدينة نصر بصالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بأرض المعارض بمدينة نصر.

ووجه الوزير باستمرار توفير المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية والسلع الغذائية بالمعرض الرئيسى والمعارض الفرعية بالمحافظات وطرحها باسعار مخفضة.

وتشارك الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بمعرض اهلا مدرارا الرئيسى بمدينة نصر على مساحة 300 متر لتوفير كافة السلع الغذائية وطرح السكر بـ27 جنيها للكيلو بدلا من 35 جنيها كما تطرح الوزارة لأول مرة ك زجاجة زيت وزن لتر بـ50 جنيها.

الجولة داخل المعرض
الجولة داخل المعرض

 

المعرض
المعرض

 

تفقد وزير التنمية المحلية ووزير التموين معرض أهلأ مدارس
تفقد وزير التنمية المحلية ووزير التموين معرض أهلأ مدارس

 

جانب من المعرض
جانب من المعرض

 

جانب من جولة وزير التموين فى جناح ذوى الهمم بمعرض أهلًا مدارس
جانب من جولة وزير التموين فى جناح ذوى الهمم بمعرض أهلًا مدارس

 

جناح ذوى الهمم بمعرض أهلًا مدارس
جناح ذوى الهمم بمعرض أهلًا مدارس

 

جولة وزير التموين
جولة وزير التموين

 

شريف فاروق ومنال عوض
شريف فاروق ومنال عوض

 

شريف فاروق وزير التموين
شريف فاروق وزير التموين

 

معرض أهلآ مدارس
معرض أهلآ مدارس

 

معرض أهلآمدارس بحضور وزير التموين ووزير التنمية المحلية
معرض أهلآمدارس بحضور وزير التموين ووزير التنمية المحلية

 

منال عوض وزير التنمية المحلية ووزير التموين
منال عوض وزير التنمية المحلية ووزير التموين

 

منال عوض وزير التنمية المحلية
منال عوض وزير التنمية المحلية

 

مؤتمر وزير التموين داخل المعرض
مؤتمر وزير التموين داخل المعرض

 

مؤتمر وزير التموين ووزير التنمية المحلية بالمعرض
مؤتمر وزير التموين ووزير التنمية المحلية بالمعرض

 

وزير التموين فى معرض أهلآ مدارس
وزير التموين فى معرض أهلآ مدارس

 







وزير التموين

معارض اهلا مدارس

معرض اهلًا مدارس 2024

موعد افتتاح معرض اهلاً مدارس 2024

معارض اهلًا مدارس 2024

اليوم السابع بلس

موعد افتتاح معرض أهلا مدارس

سعر السكر بمعرض اهلاً مدارس

سعر زيت الطعام بمعرض اهلا مدارس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة