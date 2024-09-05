وزارة التموين: تدبير الاعتمادات اللازمة لشراء سلع القمح والسكر والزيوت

كتب مدحت وهبة

التقى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، المهندس هانى سالم سنبل الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذى بالإنابه للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث تعزيز التعاون المشترك.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة ندى مسعود المدير التنفيذى عن جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، وعبد الحميد أبو المدير العام تمويل التجارة، وأحمد جان المدير العام إدارة الخزانة، وعبد العليم محمد مدير شعبة تمويل التجارة، وخالد حبيب مدير المكتب الإقليمى بالقاهرة، وهبة جمال، ممثلة المؤسسة فى مصر، وتنوير مالك مدير مكتب الرئيس التنفيذى، ومن جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية حضر كل من اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وحسام الجراحى نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمى للوزارة.

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين أهمية التعاون المشترك وتطوير سبل العمل مع المؤسسات الدولية المعنية بتطوير التجارة وعلى رأسها المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، لافتا إلى أوجه التعاون المثمر مع المؤسسة فى مجالات تمويل استيراد السلع الأساسية وتعزيز المخزون الاستراتيجى، موضحا توقيع عدد من الاتفاقيات السابقة بين الوزارة ممثلة فى هيئة السلع التموينية والمؤسسة الإسلامية لتمويل شراء السلع الأساسية، مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون وخلق أوجه جدية للعمل المشترك مع المؤسسة وكل المؤسسات العاملة فى ملفات تنمية التجارة، والعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

ومن جانبه أشاد المهندس هانى سنبل الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بالتعاون الكبير بين الوزارة و المؤسسة، موضحا أنه تم توقيع 5 اتفاقيات حتى الآن وبصدد توقيع الاتفاق السادس ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين مصر والمؤسسة لمدة 5 سنوات، لافتا إلى أنه تم تخصيص 1.3 مليار دولار من التمويلات لقطاع التموين خلال 6 أشهر الأولى من العام الجارى، لتدبير الاعتمادات اللازمة لشراء سلع أهمها القمح والسكر والزيوت.