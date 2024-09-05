ندوة عن برنامج I Water بالدقهلية لتطوير وتحسين العمل بقطاعات المياه فى مصر

الدقهلية شريف الديب

عقدت كلية الهندسة جامعة المنصورة ندوة عن برنامج (I Water) والذى يهدف إلى تطوير وتحسين العمل بقطاعات المياه فى مصر، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التى تواجهها، من خلال شراكات مبتكرة متعددة التخصصات، بين الجامعات والصناعة بالتعاون مع جامعة كولن الألمانية وجامعة المنصورة، وجامعة عين شمس، بما يعزّز القدرات الوطنية فى الإدارة المتكاملة للموارد المائية.

برعاية مهندس استشارى خالد حسين نصر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية.

وذلك بحضور كل من الدكتور شريف البدوى، عميد كلية الهندسة بجامعة المنصورة، و الدكتور رضا دياب عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة جامعة المنصورة، وحاضر بالندوة الدكتور حسن أبو النجا – المنسق العام لبرنامج I Water والمحاضر بجامعة كولن التطبيقية بألمانيا يأتى ذلك فى إطار التعاون الدائم والفعال بين الشركة وكلية الهندسة.