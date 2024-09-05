مياه أسوان: إنشاء خزان على مساحة 5258 م لإنهاء مشكلة الانقطاع المتكرر

أسوان - عبد الله صلاح

أكد المهندس عبد الصبور الراوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، أنه تمت معاينه الموقع المخصص لإقامه تصميم خزان بسمة لإنهاء مشكله انقطاعات المياه المتكررة بمدينة أسوان، وذلك على مساحة 5258 م2.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب بأسوان، فى بيان صحفى، أنه تمت متابعة الأعمال الجارية بمشروع محطة مياه غرب سهيل القديمة بقدرة 52 لترا / ثانية ، و 190 متر ساعة، حيث تضم المحطة 4 مواتير سحب ، و 4 مواتير للطرد منهم 2 ماتور قدرة 75 حصان ، و 2 آخرين قدرة 50 حصان ، فيما تصل سعة الخزان الأرضى إلى 220 مترا.

وقال المهندس الراوى، إنه تم في نفس الوقت المرور على رافع مياه المطار بصحارى ، والذى يضم عدد 2 ماتور بقدرة 40 لتر / ثانية ، و 50 حضان ، وتم أيضاً المرور على محطة مياه جامعة أسوان ، والتى تضم 5 مواتير بقدرة 50 حصان للماتور الواحد ، و 30 لتر / ثانية ، ويوجد بها 2 خزان سعة الواحد 200 لتر ، فضلاً عن المرور على مآخذ مياه الجامعة بخط طولى 2 كم ، وتم تمهيد الطريق المؤدى إلى المآخذ بواسطة شركة مياه الشرب.