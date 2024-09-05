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معلومة قانونية.. حكمان يصدران ضد الطفل لا يجوز الاستئناف عليهما

الخميس، 05 سبتمبر 2024 05:30 ص
معلومة قانونية.. حكمان يصدران ضد الطفل لا يجوز الاستئناف عليهما محكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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التعامل الجنائي مع الطفل له طبيعة خاصة، فارتكاب الجرائم من قبل الأطفال يجعلهم يحاكمون بقانون خاص "قانون الطفل"، رقم 12 لسنة 1996، وتوجد أحكام تصدر على الطفل لا يمكن الاستئناف عليها.

وأكدت المادة 132 من قانون الطفل أن الأحكام التي تصدر على الطفل يجوز الاستئناف عليها عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ وبتسليم الطفل لوالديه أو لمن له الولاية عليه، فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو الإجراءات. فيما نصت المادة في نهايتها أنه يرفع الاستئناف أمام دائرة تخصص لذلك في المحكمة الابتدائية.







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