مدير مستشفى جنين: نحاول تأمين الكوادر الطبية ونحتاج إلى فك الحصار.. فيديو

كتب محمد شرقاوى

قال وسام بكر، مدير مستشفى جنين الحكومي، إن جيش الاحتلال مستمر في قصف مستشفيات الضفة الغربية، لافتًا إلى أن مستشفى جنين الحكومي كان بها مخزون من المستلزمات الطبية تكفي لعدة أشهر، وهذا القصف تسبب في نقصها لمدة التسعة أيام الماضية.

وأضاف «بكر»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الصحة الفلسطينية أرسلت للمستشفى عدة شاحنات بها مستلزمات طبية تعويضا لهذا النقص، والحفاظ على المخزون ليبقى لفترة أطول، لافتًا إلى أن المستشفيات بحاجة إلى فك الحصار، والسماح للمرضى والمواطنين والكوادر الطبية بسهولة الوصول إلى المستشفى، وهذه العملية ليست بسيطة وتتطلب وقت وجهد كبير وعدد كبير من سيارات الإسعاف.

وأشار، إلى أن هناك استهداف للطواقم الطبية، أسفر عن إصابة طبيب بوزارة الصحة متطوعا في جمعية الهلال الأحمر، متابعًا: « نحاول قبل تحرك سيارات الإسعاف الكشف عن أوضاع الطرق التي ستتحرك خلالها، والتأكد من عدم وجود جيش الاحتلال بها، ونحاول بأقصى جهد تأمين وصول الكادر الطبي لنقطة التجمع، وأن لا يكون هناك أي اشتباكات»، لافتا إلى أن هذا الأمر بحاجة إلى متابعة من القسم الإداري للمستشفيات.

