محافظ كفر الشيخ يستعرض جهود الدولة فى تطهير مصرف كتشنر

كفر الشيخ- محمد سليمان

استعرض لواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، الموقف التنفيذي للأعمال والمشروعات المستهدفة في مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر ضمن مكون المخلفات الصلبة، وتذليل كافة التحديات والمعوقات للإسراع بتنفيذ المشروع والانتهاء منه في التوقيتات المحددة وتذليل كافة المعوقات الخاصة بالإجراءات اللازمة لنجاح المشروع، خلال الاجتماع الذي عقدته الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية.

كما استعرض محافظ كفر الشيخ، جميع المشروعات الاستثمارية المقترحة، والتي سيتم تنفيذها في إطار المشروع في نطاق المحافظة، وانشاء 3 مصانع لتدوير المخلفات الصلبة بالحامول ودسوق وكفر الشيخ، في ضوء جهود وزارة التنمية المحلية لتنفيذ مكون المخلفات الصلبة للقرى والمدن الواقعة في نطاق مشروع تطهير مصرف كيتشنر والذي يتم تنفيذه بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والإتحاد الأوروبى ويخص مكون المخلفات الصلبة والذي تختص به وزارة التنمية المحلية 79 مليون يورو ستخصص لإدارة منظومة متكاملة في كامل نطاق المصرف بالإضافة إلى منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ملايين يورو، بما يخدم 182 قرية واقعة عليه .

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه جاري إغلاق المقالب العشوائية ورفع كفاءة منظومة الجمع والنقل للمخلفات، مشيراً إلى أن ال3 مصانع بمحافظة كفر الشيخ وهم "الحامول وكفر الشيخ ودسوق" بطاقة 600 طن/ يوم بتكلفة 38,8 مليون يورو.