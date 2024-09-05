محافظ دمياط يستقبل رئيس هيئة سلامة الغذاء لبحث دعم قطاع جودة المنتجات الغذائية

دمياط - هيثم مراد

استقبل الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بمكتبه اليوم، الدكتور طارق الهوبى رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووفد الهيئة.

وتضمن اللقاء عرض سبل تعزيز التعاون بين محافظة دمياط وهيئة سلامة الغذاء، بما يضمن دعم قطاع سلامة الغذاء داخل المحافظة.

ومن جانبه أكد محافظ دمياط، حرص المحافظة على تحقيق التعاون مع الهيئة لدعم قطاع سلامة وجودة المنتجات الغذائية، و تطبيق المعايير العالمية مما يساهم فى دعم مجالات التصدير لتلك المنتجات، مشيرا إلى تطلعه إلى تحقيق التعاون بين الجانبين لدعم القطاعات الصناعية الغذائية التى تشتهر بها دمياط خاصةً الأجبان و الحلويات و انشاء علامة تجارية لها مما دعم خطة المحافظة فى فتح آفاق تسويقية لها على المستويين المحلى والعالمي.

كما تضمن اللقاء أيضا عرض دور هيئة سلامة الغذاء في الرقابة والتفتيش، وكذلك دعم القطاعات الزراعية والغذائية وزيادة تنافسية المنتج المصرى بالأسواق العالمية، كما تطرق الاجتماع أيضا إلى أن الهيئة أنشأت معمل بميناء دمياط لتحقيق تلك الأهداف و أشار أيضًا إلى أن الهيئة بالتعاون مع الغرفة التجارية بدمياط بصدد إطلاق ندوة للعاملين بمجال المواد الغذائية للتوعية بمعايير واشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

يأتى ذلك فى إطار تعزيز التعاون بين محافظة دمياط وهيئة سلامة الغذاء لرفع جودة المنتجات وفتح أسواق جديدة أمام المنتج الدمياطي.



محافظ دمياط يستقبل رئيس هيئة سلامة الغذاء



جانب من اللقاء