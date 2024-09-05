اليوم السابع
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محافظ الوادي الجديد يبحث آليات استخدام أحدث تقنيات مكافحة سوسة النخيل

الخميس، 05 سبتمبر 2024 10:14 م
محافظ الوادي الجديد يبحث آليات استخدام أحدث تقنيات مكافحة سوسة النخيل جانب من القاء
ماهر أبوالنور

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التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، وفد إحدى الشركات البحثية في مجال تكنولوجيا الزراعة برئاسة اللواء أمجد المغربي الرئيس التنفيذي للشركة، بحضور الدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن اللقاء تناول سبل التعاون والتنسيق في مجال مكافحة آفات النخيل باستخدام أحدث التقنيات العلمية الصديقة للبيئة لاكتشاف ومكافحة سوسة النخيل وتحسين الخصائص الإنتاجية، كما استعرض نتائج التجارب الحلقية والندوات الإرشادية التي نفذتها الشركة مع المختصين و أصحاب المزارع على مدار الإسبوع؛ للتعريف والتوعية بالتقنيات الحديثة المستخدمة.

يأتي ذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها المحافظة لمكافحة سوسة النخيل على مستوى مراكز المحافظة؛ للقضاء على السوسة بأماكن ظهورها وتوعية المزارعين بطرق اكتشافها ومكافحتها حفاظًا على المحصول الإستراتيجي وجودة إنتاجية محصول التمور الواحاتية.

 







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