محافظ الوادى الجديد: النزول بمجموع القبول بفصول الخدمات بالتعليم الفنى التجارى

الوادي الجديد - ماهر البهنساوى

قرر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، النزول بمجموع القبول بفصول الخدمات المسائى بالتعليم الفني التجارى وفتح مرحلة ثالثة لتنسيق خدمات التعليم التجاري، وذلك استجابةً لرغبة أولياء الأمور فى إلحاق أبنائهم بمدارس التعليم الثانوى الفنى.

وشمل قرار المحافظ النزول بمجموع القبول لفصول الخدمات بمدرسة المروة التجارية بإدارة الخارجة التعليمية بمجموع ١٩٥ درجة، ومدرسة موط التجارية بإدارة الداخلة التعليمية بمجموع 220 درجة.

وكان محافظ الوادي الجديد، اعتمد فتح فصول خدمات مسائية ب 3 مدارس فنية بإدارتي الخارجة والداخلة التعليميتين، وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2023 /2024، ذلك استجابةً لمطالب أولياء الأمور بفتح فصول خدمات مسائية بمدارس التعليم الفني، ومنح الفرص أمام الطلاب لاستكمال دراستهم بالمدارس الفنية.

وأعلن المحافظ انه تقرر فتح الفصول بمدارس الخارجة الصناعية العسكرية بمجموع 180 درجة، و المروة التجارية بمجموع 220 درجة، و موط التجارية بمجموع 240 درجة. على أن يتم التقديم و التسجيل الإلكتروني.