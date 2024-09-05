محافظ المنيا يتفقد قرى ديرمواس ويوجه بإصلاح كوبري الحسايبة وتكثيف حملات النظافة

المنيا - حسن عبد الغفار

قام اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بجولة ميدانية في قرى مركز ديرمواس، لمتابعة الحالة العامة للشوارع والخدمات المقدمة للمواطنين، حيث شملت الجولة قرى جزيرة التل، نزلة سعيد، والحسايبة، حيث وجه المحافظ بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات أولاً بأول لضمان بيئة صحية ونظيفة، مشدداً على أهمية الاهتمام بصيانة البنية التحتية، الإنارة العامة، والتعاون بين المواطنين والأجهزة التنفيذية للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وخلال جولته، أصدر المحافظ توجيهاته لرئيس المركز بسرعة إصلاح الكسر في كوبري الحسايبة بالتنسيق مع مديرية الري، وضرورة إعادتها للخدمة في أقرب وقت تخفيفا للزحام و تيسيرا للحركة المرورية. كما أكد أنه لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفات تؤثر سلبا على حياة المواطنين أو تتسبب فى أضرار بالبيئة.

واستمع المحافظ - خلال الجولة - لاعداد من المواطنين ممن التفوا حوله للتحاور مع سيادته وعرض مطالبهم ومقترحاتهم فى قضايا واحتياجات ضرورية ، معربين عن شكرهم وتقديرهم لزياراته المتكررة للمركز فى وقت قصير وهو أمر لم يحدث من قبل ،ووجه المحافظ على الفور وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم المساعدات والخدمات اللازمة لعدد من الحالات الإنسانية .

رافق المحافظ في جولته النائبة أميرة الحداد، عضو مجلس النواب، الدكتور رجب قياتي، رئيس مركز ديرمواس، ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب عدد من مسؤولي التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.

